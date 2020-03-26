Какие виды масок бывают и для чего они нужны?

Рассмотрим два самых популярных типа масок — хирургические и респираторы, которые в США называются N95, а в Европе — FFP2 (но уровень защиты у них одинаковый):

Хирургические маски начали использовать в операционных в конце 1800-х годов, а среди общества они стали популярны после пандемии «испанки» в 1918 году. Главное, что нужно понимать про эту маску — хирурги защищают с ее помощью пациентов от своих (!) инфекций (чтобы капли с носа или рта не попали в рану и не вызвали воспаление). Но даже эта мера профилактики сейчас ставится под сомнение — новые исследованиям показывают, что это может не работать. В них сравнивали частоту послеоперационных инфекций у пациентов среди команд, которые использовали и не использовали маски. Статистически значимой разницы ученые не нашли, количество инфекций было примерно одинаково.

Конечно, обычному человеку может быть спокойнее психологически закрыть нос и рот маской, так менее страшно гулять по улицам и находится в помещениях. Но следует понимать, что хирургические маски отфильтровывают только крупные частицы, а мелкие (а к ним относятся и вирусы) легко проникают через нее. Вы не сможете достаточно плотно прижать ее к лицу, а значит будут щели, и не весь воздух отфильтруется. И последнее — вирусы проникают в организм еще через глаза, а маска здесь никак не спасет.

Если говорить про респираторы N95/FFP2 — Всемирная организация здравоохранения советует использовать их медицинским работникам, которые работают с COVID-19 и другими респираторными заболеваниями. Считается, что N95 отфильтровывают 95% мелких частиц, которые могут содержать вирусы — но только если их правильно использовать. Для этого нужно проводить специальное тестирование, которое поможет понять, не просачивается ли воздух с боков маски. Детям и людям с бородой и усами особенно сложно исключить эту проблему. Кроме этого, важно правильно снимать (чтобы не перенести отфильтрованные вирусы себе на тело или одежду) и утилизировать такие респираторы. А еще в них тяжелее дышать — из-за этого они подходят не всем людям, особенно с хроническими проблемами с легкими.

Если вы все же хотите использовать маску, следуете следующим правилам:

Убедитесь, что она закрывает полностью рот и нос. Надежно завяжите ее, чтобы промежутков между лицом и маской не было.

Не трогайте маску, когда вы ее носите.

Когда снимаете маску — не прикасайтесь к передней ее части, а развязывайте сзади.

После того, как вы ее сняли или случайного прикоснулись — обработайте руки антисептиком со спиртом или помойте мылом с водой.

Заменяйте маску каждый раз, когда она станет влажной, на новую.

Не используйте повторно медицинские маски. Выбрасывайте их после каждого использования и утилизируйте сразу. Положить ее в карман — плохая затея.

Стоит ли использовать маски при пандемии COVID-29?

Международные организации по здравоохранению не рекомендуют это делать для персональной защиты от вируса. ВОЗ говорит, что их можно носить здоровым только, если они ухаживают за больным COVID-19 человеком. Но если вы сами болеете — вам стоит носить маску в людных местах и всегда при общении с близкими. Считается, что это помогает оградить людей от вашей инфекции — капли мокроты не будут разлетаться при кашле или разговорах. Но в сегодняшних условиях лучшее, что вы можете сделать, чтобы не заражать людей — оставаться в карантине во время болезни.

Нужно ли носить маски? Краткое и наглядное видео от Guardian

Некоторые считают, что носить маску важно всем и всегда во время пандемии из-за того, что часть населения может быть бессимптомными носителями коронавируса. Да, возможно, это могло бы предотвратить некоторые заражения, мы не знаем. Но на сегодняшний день эта мера не сработает по одной простой причине — производство и экономика практически всех стран не справляются со спросом на эти индивидуальные средства защиты. Главное сейчас — обеспечить врачей медицинскими масками и респираторами, поскольку они играют ключевую роль в лечении тяжелобольных людей, а также могут переносить инфекцию между пациентами, вызывая вспышки внутри больницы.

Если вы не болеете, но беспокоитесь о людях вокруг вас и вынуждены, например, выезжать на работу — попробуйте сделать несколько тряпичных или марлевых масок, которые можно будет стирать. Вот ссылка на видео о том, как это сделать. Некоторые эксперты говорят, что в условиях пандемии такие «домашние» маски — жест вежливости и солидарности по отношению к другим. Они способны задержать капли мокроты, но не усилят дефицит медицинских масок, в которых так нуждаются врачи.

Для того, чтобы снизить распространение инфекции, по возможности самоизолируйтесь, не встречайтесь с близкими старшего возраста и соблюдайте дистанцию при посещениях людных мест. Хороший способ защиты от COVID-19 — мыть чаще руки (как минимум 20 секунд), пользоваться антисептиками с 60% содержанием спирта и оставаться дома!

Если вы получить еще больше информации про медицинские маски — предлагаем вам нашу подборку интересных статей:

Материал от BBC про различия между странами и нациями (и это все касается медицинских масок).

VOX про проблемы с масками в Америке у врачей и варианты решения такого кризиса

Почему люди все еще используют маски, хотя эксперты их отговаривают от этого? Рассказывает TIME.





