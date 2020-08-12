Россия и Саудовская Аравия внесли существенный вклад в улучшение состояния энергетики США, заявил Дональд Трамп. По словам американского президента, это произошло благодаря сокращению нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая, до этого более месяца мир существовал без подобного договора — предыдущий был разорван.

Энергетика США была спасена вместе с Россией и Саудовской Аравией, которые существенно сократили объемы добычи нефти. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по нефтедобывающей отрасли Америки. Поэтому Трамп «позвонил России, Владимиру Путину» и саудитам.

«Они сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Мы таким образом спасли энергетику», — подчеркнул Трамп.

По его словам, сейчас мировые цены на нефть достигают $41 за баррель, а литр бензина в Штатах стоит меньше 50 центов.

1 мая в силу вступила новая сделка ОПЕК+, согласно договору добыча нефти странами альянса сократилась в течение мая-июля на 9,7 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия сократили нефтедобычу на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Договор заключен на два года, однако постепенно объем сокращений будет снижаться — с января 2021 года он упадет двукратно. При этом в декабре следующего года сделка может быть пересмотрена.

В марте 2020 года Россия вновь стала второй в мире по добыче нефти с показателями в 10,575 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

На первом месте остались Соединенные Штаты, которые смогли увеличить объем нефтедобычи на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,926 млн б/с. После России, на третьем месте идет Саудовская Аравия, которая уменьшила объем добычи за месяц на 0,5% — 9,733 млн б/с. В отчете JODI также отмечается, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос на 1,6%, из США он снизился на 3,5%.

В апреле Дональд Трамп заявил, что сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая была заключена 12 апреля, является исторической. По его словам, достигнутая альянсом договоренность поможет 11 млн американцев, работающим в нефтегазовой отрасли.

«Это очень монументально», — отметил Трамп.

Он также в очередной раз поблагодарил короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента Российской Федерации, «хорошего друга», показавшего «большую гибкость» президента Мексики.

Незадолго до этого Трамп заявил, что считает Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) «незаконной структурой и картелем», который относится к Америке несправедливо. Он также подчеркнул, что снимать антироссийские санкции Вашингтон не планирует. Более того, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти в США.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова объединить усилия с США для урегулирования ситуации на нефтяном рынке. Глава российского государства отметил, что ранее провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который, по словам Путина, также заинтересован в долгосрочной стабильности на рынке энергоносителей и готов к совместным действиям.

Президент России предположил, что Саудовская Аравия предпринимает попытки избавиться от конкурентов, производящих сланцевую нефть. С этой целью саудиты вышли из сделки ОПЕК+, увеличили добычу нефти и предложили на нее скидку.

У России, заявил Путин, подобной цели никогда не было, так как государственный бюджет завязан на цене в $40 за баррель.

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Эр-Рияд после расторжения сделки решил нарастить добычу и продавать нефть по заниженной цене.

СМИ заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продление договора.