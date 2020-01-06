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«Спасибо за 17-й номер»: Ковальчук подарил часы хоккеисту «Монреаля»

16:51 06/01/2020

В «Монреаль Канадиенс» российский хоккеист Илья Ковальчук будет выступать под своим любимом номером 17. Свой игровой номер ему отдал канадский защитник Бретт Кулак. За это Ковальчук подарил одноклубнику часы Rolex с гравировкой «Спасибо за 17-й номер» на задней крышке, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист TSN Джон Лю.

Сам Кулак взял 77-й номер. Игрок объяснил, что 7 – его любимое число, а под 77-м номером выступали известные защитники Пол Коффи и Рэй Бурк. Ковальчук играл с числом 17 на спине в «Атланте», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесе» и питерском СКА. В сборной России 36-летний форвард выступал под 71-м номером, потому что 17-й выведен из обращения в память о Валерии Харламове.

«Валерий Харламов был любимым хоккеистом отца. Папа много о нем рассказывал, потому что тот погиб до моего рождения. Я много видел записей Суперсерии-1972 и других его матчей. Харламов был одним из лучших русских хоккеистов в истории», – рассказал Ковальчук после первой тренировки в «Монреале».

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль». Двухсторонний контракт с 36-летним форвардом рассчитан до конца сезона.



