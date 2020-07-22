Он подумал, что «родители» просто вывезли его на пляж, и не стал уплывать.

Фонд друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге решил выпустить спасенного весной нерпенка Шлиссика, но он не захотел уплывать в море. Вместо этого он пошел знакомиться с отдыхающими на пляже.

«За прошедшее время мы пробовали выпустить ладожского нерпулина Шлиссика, да он, шельмец этакий, решил, что родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж, и не ушел. Поплавал он, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошел знакомиться с пляжниками», — сообщили зоозащитники в своей группе во «ВКонтакте».

Фото: спасение тюленей/vk

В итоге Шлиссика забрали с пляжа и увезли обратно. Пока нерпулина несли к специальному тюленемобилю, он пытался кусаться, но у него ничего не вышло.

«В целом Шлиссик был очень недоволен тем, что его забрали с берега, и потом несколько дней на нас дулся. Так что надежды на его выпуск есть, но его надо немного повзрослить, ибо Шлиссик есть совершеннейшее дитятко», — написали в заключении сотрудники фонда.