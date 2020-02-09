В Сети продолжаются обсуждения и споры по поводу того, как была организована эвакуация российских граждан из китайского города Ухань. В минувшую среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, вывезенными из Китая из-за ситуации с коронавирусом.

Рейсы военных Ил-76 состоялись после того, как президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести эвакуацию российских граждан из находящегося под карантином китайского города Уханя. Россияне и граждане других государств, эвакуированные из Китая, проходят карантин в Тюменской области.

«Условия были ужасные. Не было ремней безопасности, все люди просто сидели на деревянных лавках. В самолете не было туалетов, а были палатки, в них стояли ведра, в которых был туалет.

Внутри самолета было очень жарко. Нам раздали сухой паек. Было очень шумно и неудобно спать», — рассказывала о перелете одна из пассажирок DW.

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Возмущение в Сети многими высказывалось по поводу того, почему эвакуация граждан проводилась не на пассажирских самолетах, к примеру Ту-154, которые имеются в составе ВКС, а грузовыми Ил-76.

Эвакуировали из Китая своих граждан и другие страны, как правило, все же, на пассажирских самолетах, однако не всегда бесплатно. Ранее Пентагон одобрил использование шести своих военных баз под карантин для эвакуированных из Китая американцев, где они также пробудут две недели.

В конце января Госдепартамент США заявил, что зафрахтовал отдельный рейс для эвакуации американских дипломатов и ограниченного числа американских граждан из Уханя, при этом в разосланном гражданам США письме было указано о необходимости компенсировать затраты на перевозку.

На большинстве кадрах, снятых самими гражданами, видно, что эвакуация проходила пассажирскими самолетами, люди сидели в обычных креслах, как правило, в масках. При этом части салона самолета были изолированы друг от друга пластиковыми занавесками.

Позднее СМИ сообщили, что эвакуация на зафрахтованном Госдепартаментом самолете простым гражданам обходилась в $1000.

При этом преимущество в эвакуации отдавалось сотрудникам американского консульства и членам их семей. «Для среднего человека покупка такого билета была недоступной», — рассказал Time Джордж Гудвин, учитель биологии, который летел из Китая. — Многие люди были недовольны, так как объявление о полете выглядело так, будто речь шла о спасении американцев из Уханя».

При этом членам семей, имеющим китайское гражданство, в том числе детям, было отказано в посадке на рейсы.

Один из рейсов выполнялся пассажирским Boeing 747 без иллюминаторов мичиганской компании Kalitta Air.

Среди стран, зафрахтовавших специальные рейсы в Ухань, Великобритания, Япония и Канада. Узбекистан эвакуировал 251 своего гражданина — все они находятся на карантине в Ташкенте. Власти Тайваня вывезли из Китая 500 человек.

Власти Индии зафрахтовали для эвакуации самолет Boeing-747 авиакомпании Air India.

Дебаты по поводу того, кто должен оплатить эвакуацию своих граждан, возникли в Австралии. Для эвакуации австралийцев был зафрахтован борт A380 национального перевозчика Qantas, который доставил приехавших на Остров Рождества. После споров правительство решило не брать с пассажиров тысячу австралийских долларов за посадку на рейс. «Деньги с них брать не будут. Совершенно ясно, что сначала нам был дан неверный совет», — заявил глава австралийского минфина Джош Фрайденберг.

Накануне министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что для правительства было бы разумно возместить часть потраченных на эвакуацию расходов.

На минувшей неделе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что правительство компенсирует расходы на эвакуацию своих граждан из Уханя. Это решение, правда, вызвало протесты со стороны налогоплательщиков. По словам главы ассоциации налогоплательщиков Канады Аарона Вудрика, полное возмещение затрат на перелет ляжет тяжелым бременем на канадское общество.

«Если вы отправляетесь за границу, вы должны принимать на себя риски», — заявил он.

Власти Европейского союза отправили в Китай два борта для эвакуации граждан, частично профинансировав операцию.

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