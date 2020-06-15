Детский столярный верстак превратился в капкан для маленького жителя бульвара Маршала Рокоссовского. Утром в понедельник, 15 июня, пальцы полуторагодовалого ребенка застряли в маленьких отверстиях пластиковой игрушки.

Как рассказал «» отец малыша, небольшой игрушечный стол появился у них несколько недель назад. Родители сочли его отличной забавой, развивающей мелкую моторику рук. Сын опускал в специальные отверстия пластиковые болтики и гвозди и игрался с плоскогубцами для малышей.

— В какой-то момент при игре, он внезапно повернулся ко мне и сказал: «Папа, бо-бо», — говорит мужчина. — Я увидел, что три пальца сына застряли в отверстиях игрушки. Сам он у меня не плаксивый, но тут, видимо, было реально больно, так как он расплакался. Один палец мне удалось с помощью масла вытащить. А остальные застряли намертво. Тогда было принято решение звонить в спасательную службу.

На место происшествия была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда №5 Пожарно-спасательного центра Москвы. Через 15 минут спасатели были уже в квартире. Они обнаружили, что без помощи инструмента достать пальчики ребёнка из игрушки невозможно. Специалисты с помощью слесарного инструмента аккуратно разрезали игрушку и извлекли застрявшие пальчики малыша. Ребёнок был передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра.

— Выяснилось, что с нами все хорошо. Просто нужно подержать опухшие пальцы во льду. Спасатели всю операцию успокаивали и ребенка, и меня, так как я очень волновался, что не могу ему сам помочь, — пояснил отец ребенка.