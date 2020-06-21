Спасатели нашли двух погибших под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В День медика в район Позняки (это по пути из Киева в Международный аэропорт «Борисполь») мчались десятки специализированных автомобилей скорой помощи. Предположительно из-за неисправности системы газораспределения в панельном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 взрывной волной стены нескольких квартир вышибло по обе стороны строения.

Взрыв на Позняках, «спальном районе» украинской столицы, примерно в 10 утра был слышен даже на Крещатике. То есть в центре города.

Район ЧП оцеплен полицией, на место взрыва прибыли спасательные службы. Как минимум 3 квартиры на 5, 6 и 7 этажах полностью разрушены. Изрядно пострадали и квартиры по соседству с эпицентром взрыва. Жителей панельного дома уже предупредили о возможном отселении на время капитального ремонта.

Официальной информации от мэрии Киева пока нет. Жильцы соседних домов в соцсетях рассказывают об обилии пожарных машин, «скорых» и недостаточно быстрой, по их мнению, раскопке завалов, под которыми находятся человеческие тела.

Некоторые из обывателей предположили: как и в истории со взрывом многоквартирного дома в Фастове Киевской области 17 декабря 2018 года, вина за трагедию может лежать на некоем участнике АТО на Донбассе. Дескать, мужчина тоже хранил привезенные «с войны» боеприпасы где-нибудь на кухне.