Представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра рассказал журналистам, кто находился на борту пропавшего в Бурятии легкого многоцелевого самолета Ан-2 (известного в широких кругах, как "кукурузник").

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля из населенного пункта Кырен в Бурятии для проведения сельскохозяйственной обработки полей в Иркутской области с шестью людьми на борту, из них двое — члены экипажа, а остальные четверо — пассажиры.

"В самолете помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Они должны были осмотреть район на границе Иркутской области и Бурятии, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию", — уточнил представитель центра, слова которого цитирует Интерфакс.

В настоящее время ведется поиск пропавшего Ан-2 с воздуха. В поисковой операции задействованы один вертолет и два самолета.

Отметим, что перед вылетом пилоты не получили разрешения на проведения полета, заявка с подробным планом воздушного маршрута не подавалась.