Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян дал советы жителям Подмосковья, как определить окрепший лед и что делать, если он оказался тонким.

Из-за неустойчивых температур в начале зимы в Подмосковье структура льда остается хрупкой, при этом прочность его может значительно уменьшаться, что существенно увеличивает опасность. Лед толщиной 10-15 сантиметров держит одного человека, однако безопасным считается лед толщиной 25 сантиметров, поясняют в МЧС.

«Неокрепший тонкий лед несет потенциальную опасность для любого человека, МЧС России предупреждает: не выходите на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах! Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!» — цитирует Аршакяна пресс-служба ведомства.

Как пояснили в МЧС, наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед ненадежен: самый прочный лед — прозрачный. Уточняется, что над ямами лед кажется темным, слегка прогибается, но не рушится. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно — такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места следует отойти подальше.

Также лед, застывший со снегом, довольно слаб. Если вы услышали предостерегающий треск, нужно отступить назад и обойти опасное место.

«Каждый гражданин, обнаружив на водоемах людей, попавших в беду, обязан оказать помощь пострадавшим и вызвать единую службу спасения Московской области по телефону 112», — отметил Аршакян.

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