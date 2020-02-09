Спасательные службы Москвы предупредили горожан о вероятности сильного ветра и гололеда на улицах российской столицы вечером воскресенья, 9 февраля, и утром в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1–3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Москвичам посоветовали обходить стороной рекламные баннеры и навесные конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать машины под ними.

Помимо этого в МЧС порекомендовали водителям автомобилей двигаться с меньшей скоростью, чем обычно, и ехать на большей дистанции от других машин.

Ранее 9 февраля в центре погоды «Фобос» спрогнозировали возвращение аномально теплой погоды в Москву со следующей недели. Так, со вторника, 11 февраля, предполагается среднесуточная температура на уровне нуля градусов. Это на пять градусов выше месячной нормы.