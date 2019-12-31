В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России рассказали о том, как определить, опасен ли лед и можно ли на него выходить. Так, самым прочным оказался прозрачный лед, а самым небезопасным — желтоватого оттенка.

«Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенок, а матово-белый или желтоватый лед ненадежен. Самый прочный лед — прозрачный, над ямами он кажется темным, слегка прогибается, но не рушится. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно, то такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места следует отойти подальше», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во вторник, 31 декабря.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что лед на водоемах в Подмосковье хрупкий из-за неустойчивых температур. Он может выдержать одного человека при толщине 10–15 см, однако безопасным считается лед в 25 см.

Ранее во вторник сообщалось, что в Подмосковье в последний день уходящего года ожидается от –2 до +3 градусов, ночью — от –5 до 0. По данным синоптиков, на юге области ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.