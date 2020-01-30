СПОРТ

«Спартак» взял в аренду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева

05:10 30/01/2020

Нападающий Александр Соболев уходит из «Крыльев Советов». Спортсмен уезжает в Москву, чтобы примкнуть к «Спартаку», сообщает Sport.ru.

Столичный клуб приобрел футболиста из Самары в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа. Зарплата 22-летнего форварда в «Спартаке» составит порядка 1,8 – 1,9 млн евро за сезон. Также он получит бонусы за достижения команды.

Сообщается, что команда красно-белых заплатит за аренду 500 тыс. евро, а сумма выкупа (если он состоится) составит еще 4,5 млн евро.

Контракт Соболева с «Крыльями Советов» истекает в 2021 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах, где забил десять голов и разыграл три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Жано Ананидзе.

На прошлой неделе стало известно, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин будет выступать за клуб «Сочи» на правах аренды.



