Московский футбольный клуб «Спартак» с помощью перформанса выразил благодарность медицинским работникам за спасение жизней в период пандемии коронавирусной инфекции. Видео с презентацией клуба с 4 мая можно посмотреть на страницах «Спартака» в Instagram и Vkontakte, а также на YouTube и Telegram-каналах.

В видеоролике показано футбольное поле с гигантской картинкой в виде медика в маске и с крыльями ангела, а также с надписью «Герои нашего времени». Презентация отснята на пустом стадионе в спартаковской Академии.

«Спартак» добавил, что пандемия заставила людей пересмотреть свои приоритеты, напомнив о хрупкости жизни и бесценности здоровья. Футболисты отметили героические усилия врачей, поблагодарив их за время, проведенное в борьбе за жизнь пациентов.

«Каждую минуту, во всех уголках мира, миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе сражаются за каждого из нас. Врачи, как ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным, невидимым врагом и они не остановятся несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день — ведь вирус не щадит никого», — говорится в сообщении клуба.

В клубе также выразили уверенность в победе врачей над болезнью. «Мы верим в то, что скоро, благодаря вашим усилиям, мы вернёмся на стадионы и вновь почувствуем ритм нашей повседневной, насыщенной жизни!», — резюмировали спортсмены.

26 апреля стало известно, что после окончания вспышки COVID-19 в России будет поднят вопрос об установке в Москве памятника медработникам, умершим во время пандемии. За день до этого российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках.

Благодарность врачам, а также волонтерам выразил президент России Владимир Путин ранее, в апреле. Он отметил, что в настоящее время медработникам приходится очень непросто, однако медики продолжают держать оборону от эпидемии.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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