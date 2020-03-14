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«Спартак» выиграл в гостях у «Оренбурга» в матче РПЛ

18:14 14/03/2020

ФК «Спартак» (Москва) обыграл на выезде «Оренбург» со счетом 3:1 в матче очередного тура РПЛ, передает «МИР 24».

Начало поединка сложилось не в пользу красно-белых: настойчивость хозяев поля в атаке была вознаграждена голом Джоэля Фамейе на 17-й минуте. Переломной в матче стала последняя минута первого тайма, когда ответный гол забил Эсекьель Понсе. В дальнейшем спартаковцы смогли использовать психологическое преимущество и забить еще два мяча – отличились Джордан Ларссон на 72-й минуте и Резиуан Мирзов на 90-й.

Таким образом, «Спартак» одержал убедительную волевую победу. Колорита игре добавила очередная желтая карточка главного тренера москвичей Доменико Тедеско. Он бурно возмущался действиями арбитра, который в конце первого тайма не назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Эта карточка стала для немецкого наставника красно-белых уже четвертый, и он пропустит следующую игру – первый случай в российском футболе.

После 22 игр «Спартак» идет восьмым в турнирной таблице с 28 очками, «Оренбург» на 11 месте, у него 23 очка.

Ранее стало известно, что в Москве установят памятник Игорю Нетто. В 2020 году легендарному капитану «Спартака» исполнилось бы 90 лет.



