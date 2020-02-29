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«Спартак» всухую обыграл «Динамо» в рамках чемпионата России

19:24 29/02/2020

Московский «Спартак» не оставил шансов землякам-динамовцам, всухую обыграв их в рамках очередного тура РПЛ – 2:0, передает «МИР 24».

Встреча, на которую игроки обеих команд вышли с траурными повязками, началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни ветеране «Спартака», чемпионе СССР Валерии Рейнгольде. Ему было 77 лет.

«Спартак» забил по мячу в каждом тайме. На 29-й минуте отличился Зелимхан Бакаев, на 62-й Роман Зобнин удвоил счет, который не изменился до конца матча.

По итогам столичного дерби красно-белые вышли с 25 очками на девятое место в таблице, сместив бело-голубых на строчку ниже.



