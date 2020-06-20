В матче 23-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» со счетом 3:2 победил в Туле «Арсенал». В составе столичного клуба мячи забили Александр Соболев (44′), Николай Рассказов (66′) и Эсекьель Понсе (79′).

Хозяева поля старались спасти встречу и едва не преуспели в этом: сначала голкипера Александра Максименко огорчил Евгений Луценко (90+4′), а потом Даниил Лесовой (90+9′) сократил отставание до минимального.

После этой победы «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» (28) сейчас располагается на восьмой позиции.

Ранее в субботу казанский «Рубин» (26) со счетом 2:1 победил в Екатеринбурге «Урал» (25).