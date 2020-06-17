В пятницу в 6 часов вечера по Москве в Самаре будет нанесен первый постпандемийный футбольный удар. Местные «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат» откроют спортивную программу финиша чемпионата России по футболу. Примечательно, что именно эти команды выйдут на поле первыми, ведь именно они как никто другой мотивированы на заключительном турнирном отрезке.

«Зенит» — чемпион. Сомнений в этом быть не может. Даже самые ярые противники сине-бело-голубого футбола не станут спорить, что именно Артем Дзюба и его партнеры через месяц с небольшим поднимут чемпионский кубок над головой. Очковый гандикап команды Сергея Семака более чем убедительный, да и подбор исполнителей позволяет рассчитывать на успешное прохождение финальной стадии. Золотая интрига, по сути, исчерпана.

А вот драка за второе место, пока еще дающее прямой пропуск в групповую стадию Лиги чемпионов, обещает быть очень увлекательной. Сложно спрогнозировать, как будет выглядеть без Юрия Семина «Локомотив», которому в спину дышит рвущийся на лигочемпионские просторы «Краснодар». Для команды Сергея Галицкого, мечтающего о дебюте «быков» в ЛЧ, эти 8 туров сродни корриде, в ходе которой допустимо получить сколько угодно ударов, но главное — не пропустить вперед «железнодорожников». На бумаге шансы южан выглядят более предпочтительными, но их еще надо реализовать. Заочное противостояние «Локо» и «Краснодара» непременно станет центральным событием рестарта РПЛ.

«Ростов» и даже ЦСКА могут вынашивать честолюбивые планы, но что Виктору Ганчаренко, что Валерию Карпину сейчас куда важнее подвести своих подопечных в оптимальной форме к старту следующего первенства, чем улучшить нынешнее турнирное положение, уже дающее право сыграть в еврокубке, пусть и не первой значимости.

«Спартак» и «Динамо»? Да, шанс вытеснить тех же армейцев с заветной еврокубковой пятой строчки имеется, но реализация этого плана трудноосуществима. Тем более что красно-белые наверняка сделают ставку на Кубок страны, в котором для попадания в еврокубки им необходимо обыгрывать в Питере «Зенит». Пусть в Питере, где пройдет-таки матч. Пусть подковерную драку москвичи уже проиграли. Но в любом случае проще настроиться на одну игру, чем на восемь.

А вот борьба за выживание обещает быть крайне интересной. Пусть финансово колеблющийся «Ротор» и ставит под сомнение вариативность этой зарубы, но битва аутсайдеров в любом случае обещает быть жаркой. Букмекеры не верят в «Крылья», но команда Миодрага Божовича не выглядела мальчиками для битья в предыдущих турах и вряд ли согласится с такой ролью сейчас. Да и «Терек» откровенно не впечатлил по итогам сыгранных 22 туров. Так что сражаться ребятам из подвала турнирной таблицы есть за что. Ставки высоки. А мы за всем этим посмотрим. Пусть и не всем удастся попасть на трибуны.