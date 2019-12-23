СПОРТ

«Спартак» стал самым успешным российским клубом в истории Лиги чемпионов

16:40 23/12/2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (до 1990-го — Кубка чемпионов). В нем оценивалось выступление команд с 1955-го по 2019 год. За победу клубу начислялось два очка, за ничью — одно. Среди российских клубов лучшим оказался московский «Спартак», передает пресс-служба организации.

«Красно-белые» набрали 111 очков, разместившись на 34-м месте. Далее идут ЦСКА (45-е место, 92 очка), питерский «Зенит» (57-е, 70), а также столичный «Локомотив» (97-е, 36).

Если же говорить о клубах бывшего СССР, то здесь лучшим стало киевское «Динамо». Украинский гранд занял 11-ю строчку рейтинга (246 очков).

Возглавил же рейтинг мадридский «Реал», набравший 600 очков. В топ-5 также вошли немецкая «Бавария» (474), каталонская «Барселона» (446), английский «Манчестер Юнайтед» (374) и итальянский «Ювентус» (349).

Добавим, что в этом сезоне ни один российский клуб не смог пробиться в плей-офф европейских кубков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» возглавила рейтинг команд по уровню заработной платы в разных видах спорта.





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