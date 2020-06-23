Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба, которые перед отъездом команды в Тулу на гостевой матч 23-го тура Премьер-лиги против местного «Арсенала» (3:2) перекрыли дорогу клубному автобусу у стадиона «Открытие-Арена». Они скандировали речевки в поддержку команды, а также использовали пиротехнические средства.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков, провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды, яркий перформанс оценили и клуб, и команда», — говорится в заявлении красно-белых.

Около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

View this post on Instagram Футбол возвращается 💪🏻🔴⚪️ «Спартак» отправился в Тулу! На выезде со стадиона команду проводили болельщики 🙌🏻 И всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл (с) ВИА ФРАТРИЯ A post shared by СТИЛЬ ЖИЗНИ СПАРТАК (@supporters_group) on Jun 19, 2020 at 5:29am PDT

«Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом. Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов, в том числе в других городах страны», — говорится в заявлении клуба.

«Спартак» также призвал болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание аналогичных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации.