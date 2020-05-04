СПОРТ

«Спартак» поблагодарил врачей с помощью перформанса

14:40 04/05/2020

Футболисты «Спартака» с помощью перформанса поблагодарили врачей за спасение жизней в период пандемии коронавируса. Ролик размещен на странице клуба в Instagram.

На кадрах видео показано футбольное поле, на котором изображен медик в маске и с крыльями ангела, а также с надписью «Герои нашего времени».

«Каждую минуту, во всех уголках мира, миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе сражаются за каждого из нас. Врачи, как ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным, невидимым врагом и они не остановятся несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день – ведь вирус не щадит никого», – говорится в сообщении клуба.

«Спартак» также отметил, что пандемия заставила людей пересмотреть свои приоритеты, напомнив о хрупкости жизни и бесценности здоровья.



