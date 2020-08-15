В Москве футболисты «Спартака» на своем поле со счетом 2:0 обыграли «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России по футболу. В первом тайме Джордан Ларссон поразил ворота грозненцев, но после просмотра эпизода арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента VAR, гол был отменен, так как мяч попал в руку шведского форварда.

Впрочем, после перерыва «Спартак» реализовал свое территориальное преимущество: отличились Ларссон (51′, с пенальти) и Эсекьель Понсе (69′).

В концовке встречи защитник «Ахмата» Максим Ненахов (77′) был удален за вторую желтую карточку.

«Спартаком» в матче руководил ассистент главного тренера Доменико Тедеско Андреас Хинкель, так как наставник красно-белых перед встречей пожаловался на плохое самочувствие.

«Очень важно, что команда не опустила рук после того, как наш гол не был засчитан, — приводит слова Хинкеля официальный сайт «Спартака». — Мы продолжили гнуть линию и добились своего. Очень важно, что команда показала характер и страсть и в итоге добилась заслуженной победы».

«Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу российского первенства, но уже к вечеру субботы лидирующая позиция будет потеряна, так как состоится пять матчей тура.