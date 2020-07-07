Принято считать, что отсчет неприятностей, свалившихся на Олега Кононова, надобно вести с первого в сезоне поражения красно-белых, которое подстерегло их в гостевой игре против «Тамбова», когда он принимал еще в Саранске.

«Спартак» уступил тогда — 0:2, но что это был за «Спартак»! Фернандо, Луис Адриано, Гулиев, Ананидзе, Ташаев — с таким составом поди-ка «Тамбов» обыграй. За хозяев, помнится, еще тогда забил защитник Гогуа, который аккурат после того матча был продан в ЦСКА, где навсегда сел на лавку. Но то была разовая неудачная покупка армейцев, тогда как в «Спартаке» знали, что делали, приобретая Тиля с Кралом и Ларссона с Мирзовым. В смысле — в руководстве знали, тренер-то так и не смог сориентироваться в этой россыпи приобретенных на усиление исполнителей.

Разбираться с ними пришлось уже Тедеско, которому в последнее трансферное окно купили еще и Соболева. И казалось, что на зимних сборах Доменико нащупал убойное атакующее сочетание — во всяком случае, против команд за пределами первой пятерки РПЛ, с которой немец должен вроде был уже успеть познакомиться. По весне «Спартак» выдал очень лихой матч в Оренбурге, где сочетание Понсе — Соболев — Ларссон впервые появилось на поле одновременно, а Джордан Ларссон сыграл свой самый продуктивный матч — гол плюс пас.

И ведь тогда швед вывел «Спартак» вперед в середине первого тайма — ударом левой с полуразворота у линии штрафной — один в один как сейчас с «Тамбовом». Только в марте Тедеско позволил сыграть Ларссону полный матч, а здесь зачем-то убрал бомбардира с поля сразу после успеха. Понятно, что замена готовилась еще до гола, но ведь если бы Понсе вышел не вместо Ларссона, а в пару к нему, то поймать принужденный отыгрываться «Тамбов» на встречном движении для них было делом техники. Но Тедеско вдруг убоялся «Тамбова» и дал команду ослабить атакующую хватку. А самострелы — они часто бывают наказуемы.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сейчас осваивает роль осеннего Тедеско — когда с возможностями своих футболистов ты вынужден знакомиться через матчи, причем совсем не контрольные. Да еще учитывая настойчивые пожелания руководства задействовать по возможности как можно больше клубных воспитанников. И серб исправно включает в заявку солидную группу молодежи, но непосредственно на поле кого-то из них выпускает только в случае острой необходимости. (Хотя, может, Николичу просто нечетко объяснили, кто в его команде где футболу учился, и он думает, что если для Брайана Идову русский язык родной, то он в «Локомотиве» и вырос.)

И тащить команду приходится тем же, кто делал это и при Семине, — Крыховяку, Миранчукам, Жоао Мариу. Но они не железные — и Миранчук Алексей может смазать пенальти на сотой минуте. Да и вообще, у фарта игроцкого есть свои очерченные пределы: в прошлый раз в компенсированное время унесли ноги от «Крыльев», а в этот баланс подравнялся. Но и соперник был серьезный — «Сочи» этим летом побеждают детей и не проигрывают взрослым.

В следующем туре «Спартаку» и «Локомотиву» играть между собой. И, если судить по развитию событий в чемпионате после вирусной паузы, их тренерам особо нечем удивить друг друга.