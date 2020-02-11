Футбольный клуб «Спартак» окажет помощь родным бывшего нападающего красно-белых, чемпиона СССР 1962 года Валерия Рейнгольда, который скончался в Москве на 78-м году жизни.

Бывший футболист во вторник, 11 февраля, был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова.

«Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — цитирует ТАСС владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском «Труде» (1968-1969) и ярославском «Шиннике» (1970-1974).