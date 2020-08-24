Футболисты «Спартака» на своем поле одержали волевую победу над «Локомотивом» в заключительном матче четвертого тура чемпионата Российской Премьер-лиги.

Столичное дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-белых, в составе которых отличились Джордан Ларссон (53′) и Александр Соболев (81′). Единственный мяч «Локомотива» провел Мурило (10′)

В первом тайме главный тренер железнодорожников Марко Николич сделал две замены из-за травм: Дмитрий Баринов покинул поле на 18-й минуте, Алексей Миранчук — на 37-й. «Локомотив» впервые проиграл матч РПЛ под руководством, сербского специалиста, который возглавил команду в июне.

«Спартак» набрал 8 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, на четыре балла отставая от лидирующего «Зенита». Это максимальный отрыв от второго места после четырех туров с 1995 года, когда перешли на трехочковую систему.

Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 4-го тура 📊 pic.twitter.com/rWSlzRZ2LU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 23, 2020

В другом знаковом матче четвертого тура «Ростов» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил японский полузащитник Кенто Хашимото.

На 39-й минуте форвард уфимцев Вячеслав Кротов получил красную карточку за опасную игру против Алексея Козлова. Изначально главный судья Михаил Вилков показал игроку желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора. Этот спорный эпизод стал поводом для бурного протеста уфимцев, пригрозивших сняться с чемпионата.

«То, как работал Вилков — отвратительно, — заявил «СЭ» глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов. — Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра».

Ранее снять свою команду с чемпионата угрожал владелец «Спартака» Леонид Федун после матча первого тура против «Сочи» (2:2).