В стартовом матче шестого тура чемпионата России по футболу «Спартак» в Москве со счетом 2:1 обыграл тульский «Арсенал». В составе столичного клуба мячи забили Александр Соболев (41′) и Самюэль Жиго (45+3′), у гостей отличился Даниил Хлусевич (36′).

Перед самым перерывом за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой (45′).

На 57-й минуте в составе хозяев вместо Зелимхана Бакаева в игру вошел Гус Тил, но уже через семь минут полузащитник получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Остон Урунов, для узбекистанца этот матч стал дебютным за красно-белых.

После этой победы «Спартак» (14 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице российского первенства, опередив петербургский «Зенит» (12), которому в воскресенье предстоит гостевая игра против «Локомотива» (7).