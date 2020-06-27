В матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0. На 88-й минуте нападающий столичного клуба Александр Соболев забил мяч в ворота гостей, однако поле видеопросмотра гол отменили из-за того, что спартаковский защитник Самуэль Жиго находился в офсайде.

В добавленное время после удара Соболева голкипер Александр Беленов упал с мячом в ворота, но арбитр встречи Владислав Безбородов решил, что мяч линию ворот не пересек, а видеоповтор смотреть не захотел.

«Спорные решения судьи? Я принимаю это. Нет проблем, — приводит слова наставника «Спартака» Доменико Тедеско sport24. — Соперник играл очень глубоко, мы ожидали это. Они действовали так со всеми лидерами чемпионата и часто добивались результата, проиграли только «Краснодару». Для нас было важно сыграть умно и не дать сопернику разыграть свои козыри: глубокая игра в обороне, передачи за спину. У нас были моменты, чтобы забить, но не получилось. Игроки выполнили задачу. Нельзя сказать, что игра была яркой, но ребята сыграли умно».

В турнирной таблице первенства страны «Спартак» (32) остался на шестом месте, «Уфа» (31) располагается на седьмой строчке.