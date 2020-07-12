Вы случайно не помните стартовый матч «Спартака» в этом кажущемся бесконечном сезоне? Домашний, с «Сочи». Когда у бровки красовался в любимом пиджаке Кононов, а на поле Луиса Адриану менял Мелкадзе, а Джано Ананидзе — Игнатов? Да и «Сочи» были еще полупролетарскими выходцами из ФНЛ — центр поля в той команде держали Казаев с Песеговым, а основным нападающим считался Обухов. «Спартак» тогда выиграл 1:0 благодаря скандальному голу Жиго в компенсированное время, а судья Москалев убыл в бессрочный отпуск.

Во всей РПЛ не найти больше двух команд, составы которых настолько, до грани неузнаваемости, изменились к финишу чемпионата. Но если бы кто тогда, ровно год назад, предсказал, что фаворит и дебютант за два тура до конца будут делить одну позицию и она окажется десятой-одиннадцатой, ему бы, пожалуй, поспешили вызвать «скорую». А если бы врач оказался болельщиком «Спартака», то он бы сразу свез больного в морг вместо реанимации.

Прямо сейчас «Спартак» ужасен. Да, красно-белые полтора десятка раз пробили по хозяйским воротам. Но дюжина мячей улетела в сторону моря, а два раза из трех в створ попал Крал, получающий зарплату за совсем другую работу. Алекс, кстати, забил за сотню почти игр в чемпионатах Чехии, а теперь и России ровно один мяч — и довольно самонадеянно рассматривать опорника в роли нежданного голеадора.

А помогать забивать форвардам на полчаса выходит Мирзов, и когда он получает мяч на левом краю, девять партнеров Резуана останавливаются и смотрят, как он, принципиально не поднимая головы, долго катает мяч между частоколом гетр чужого цвета, не зная, как от него избавиться. И это еще происходит с командой в спокойном ее состоянии, без нервических подсказок со стороны скамейки — Доменико Тедеско на три тура определен в тренеры на удаленке. Его, по-хорошему, надо было в РПЛ вообще на один матч нанять — тот, где ростовская детвора пыталась огрызаться на сочинские подзатыльники. Вот на детей — да, ужимки и прыжки Старшего брата могли бы произвести желаемое впечатление — в театре юного зрителя эмоции и должны забивать сюжет.

Но нынешнему «Спартаку» детский тренер — не помощник. Команде нужна основательность, а не расчет на экспромт. Когда Крал в середине мяч отнял и отдал не Мирзову — это то же самое, что сразу потерять.

А кто может поставить наконец красно-белым футбол по-взрослому? Вадим Евсеев, о возможном приходе которого заговорили сразу после назначения гендиром Шамиля Газизова? Есть некоторые сомнения, что один из лучших учеников Семина способен быстро справиться с такой задачей — а ждать Леонид Федун не любит, не хочет и не умеет. Здесь, пожалуй, сам учитель нужен — Юрий Палыч. Г-н Газизов успел ведь уже сказать, что он поменял «Уфу» на «Спартак» в надежде в первую очередь бросить перчатку «Зениту». А семинский «Локомотив» — это же единственный клуб, который более-менее успешно конкурировал с нынешней версией «Зенита», от Семака.

Вроде все сходится.