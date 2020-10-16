Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в свои ряды полузащитника Виктора Мозеса из лондонского «Челси». 29-летнего нигерийца взяли в аренду до конца текущего сезона с возможностью выкупа его трансфера.

«Мозес — универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе — как крайний атакующий защитник», — отмечает пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне Мозес также на правах аренды представлял турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер», забив один мяч в 27 играх и дойдя с миланским клубом до финала Лиги Европы.

Права на игрока с 2012 года принадлежат «Челси», в составе которого Виктор провел 128 встреч, забил 18 мячей, и становился победителем Лиги Европы (в 2013 году), выиграл чемпионат Англии (2017) и Кубок английской лиги (2018).

Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов 👀 😉#ВитяТыДома 🇳🇬 pic.twitter.com/STp4AH9Nvg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

Он также выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм». За сборную Нигерии Мозес забил 12 мячей в 38 играх и в 2018 году завершил международную карьеру.