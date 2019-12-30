Спад спроса на недвижимость в Китае приведет к негативным последствиям в металлургической промышленности Украины!

В свою очередь, это негативно отобразиться на металлургической отрасли Украины, которая живет за счет экспорта своей продукции в другие страны.

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Вывод о негативном влиянии на металлургию Украины был сделан одним из исследователей мирового рынка, которого зовут Эрсте Банк.

На сегодняшний день Китай потребляет более 640 миллионов тон мировой стали в год. Это при этом, что на сферу строительства приходится 60% от общего потребления. На жилую недвижимость приходится около 25% стали от общего потребления.

Сегодня многие аналитики сходятся на том, что недвижимость в мегаполисах и больших городах Китая имеет завышенную стоимость.

Мировой кризис в экономике привел к тому, что цены на жилье в больших городах китайской республики в течении четырех месяцев снижаются.

Ученые прогнозируют и дальнейший спад цен. Сложившаяся ситуация может привести к снижению объемов строительства в стране.

В Китае недвижимость является залогом и в условиях экономического кризиса, а также экономического замедления в ЕС, китайский экспорт уменьшается.

Также, в этой ситуации появляется угроза роста проблемных кредитов.

В свою очередь, эта ситуация может привести к тому, что китайские банки начнут выставлять залоговую недвижимость на продажу и это приведет к существенному снижению цен на недвижимость.

Эксперты считают, что правительство Китая не сможет быстро реагировать на изменения в такой ситуации.

Это обусловлено тем, что большую долю его бюджета составляют доходы от продажи земельных участков. В начале 2018 года доля земли в стоимости недвижимости составляла 60%.

Что касается этого года, то этот показатель на порядок ниже.

Способность китайского правительства стимулировать экономику с помощью новых кредитов невелика.

В этом году китайское правительство планирует закончить одну из своих масштабных программ.

Это программа стимулирования экономики, которая была начата в 2008 году. Ее бюджет составляет 600 миллиардов долларов.

Также, правительство планирует наладить ситуацию на рынке недвижимости в китайской республике.