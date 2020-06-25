Ракета-носитель Falcon 9 осуществит запуск очередной партии интернет-спутников Starlink в пятницу, сообщила компания SpaceX.

«Планируем запуск 57 спутников Starlink и двух аппаратов Blacksky в пятницу, 26 июня, в 16.18 по времени Восточного побережья США (27 июня 0.18 мск — ред.)», — сообщила компания в своем Twitter. Ранее планировалось, что запуск состоится в четверг.

В среду компания провела статическое огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, но о его итогах не сообщалось.

Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ракете предстоит вывести на орбиту десятую партию интернет-спутников созвездия Starlink. Это станет третьим запуском аппаратов серии Starlink в июне: запуски состоялись 3 и 13 июня. Помимо этого, ракета выведет на орбиту два мини-спутника зондирования Земли, принадлежащих компании Blacksky.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников — вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.