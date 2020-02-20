Гайва Тихомирова, создавшая оккультную организацию «Орден пути», арестована в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве в четверг, 20 февраля. Женщина пробудет в следственном изоляторе два месяца.

На заседание Тихомирову привезли из больницы в Сестрорецке, сообщает телеканал «78». Женщина жалуется на панкреатит и скачки уровня сахара в крови, недавно ее перевели из реанимации в палату.

Создательницу «Ордена пути» обвиняют в семи преступлениях, каждое из которых предусматривает наказание до трех лет лишение свободы.

Следствие считает, что организация с 2006 года занималась платными психологическими консультациями и тренингами. При этом вступить в нее могли только люди с высшим образованием, которые купили специальный «защитный купол», стоивший до 20 тыс. евро для частных лиц и до 300 тыс. евро для организаций. На сегодняшний день клиентами организации являются примерно 30-40 человек.

Помимо самой Тихомировой, организацией руководили ее сын, дочь-студентка и знакомая, передает «Интерфакс». Кроме того, в группу входят «кредитный инспектор» (женщина, которая параллельно работает директором в концертном агентстве), мужчина — пресс-секретарь и терапевт в одном лице, и заведующая терапевтическим отделением поликлиники, которая выписывала главе организации и ее сожительнице рецепты на приобретение наркотических и психотропных средств.