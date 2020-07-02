Киевское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает собственный ударный беспилотный летальный аппарат «Сокол-200», который планируется принять на вооружение года через полтора, сообщил генеральный директор КБ Олег Коростелев.

«Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате», — сказал Коростелев в интервью, опубликованном в YouTube.

По его словам, «Сокол-200» сможет нести четыре ракеты, это 200-250 килограммов полезной нагрузки. «Такой летательный аппарат мы спроектировали», — заметил он.

«Я считаю, что вполне реально принять на вооружение такой самолет в течение 1,5 лет: начать летать через девять месяцев и еще восемь-девять месяцев оставить на все испытательные работы и отработку», — добавил Коростелев.