Драматург и либреттист Юрий Димитрин скончался на 86-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в пятницу, 17 января, журналист Николай Подосокорский в Facebook.

«Планировали встретиться с Юрием Георгиевичем и сделать интервью для журнала «Достоевский и мировая культура», но теперь не судьба», — написал Подосокорский.

Димитрин создал больше 70 пьес для музыкальной сцены, в числе которых — оригинальные либретто, переводы и сценарии. Вместе с композитором А. Журбиным в 1975 году он создал первую отечественную рок-оперу «Орфей и Эвридика», передает портал 78.ru.

Среди его последних театральных работ — либретто опер А. Смелкова «Братья Карамазовы» и «Идиот», а также оперы «Евангелие от Иуды». В 1999 году Юрий Димитрин стал лауреатом литературной премии «Северная Пальмира» в номинации «Драматургия».

В 2018 году в возрасте 69 лет скончался американский продюсер Крейг Задан, который работал над рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда», завоевавшей 13 номинаций премии «Эмми».

В 1973 году по мотивам мюзикла режиссером Норманом Джуисоном был снят фильм в Израиле — в тех местах, где происходили исторические события на заре христианской эры.