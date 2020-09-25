Любая химическая лаборатория мира может изготовить «Новичок» после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

«Вил Султанович (Мирзаянов — ред.), хотя и не был создателем «Новичка», опубликовал на Западе книгу о системе «Новичок» и о ее авторах. Так что вместо того, чтобы просить прощения у (Алексея) Навального, ему нужно попросить прощения перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совсекретных данных в открытой литературе, а потом попросить прощения у всего мирового сообщества за то, что для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы «Новичок», — сказал Ринк.

По его словам, после этого систему «Новичок» можно изготовить в любой химической лаборатории мира.

«Выдал для всех террористов, как делать «Новичок» в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», — сказал создатель вещества.

Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама соратница блогера после инцидента с ним, по данным МВД, вылетела в Германию.

Ринк также заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью «Новичка» — чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.

Инцидент с Навальным

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.

Позже блогера перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.

Власти Германии утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к «Новичку». Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.