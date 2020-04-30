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Иммуномодулятор диуцифон может быть применен в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом химик Леонид Ринк заявил «Взгляду».

Ринк, как сообщал «Рамблер», — профессор, доктор химических наук, один из создателей отравляющего вещества «Новичок». В 1990-х годах Ринк внедрял и совершенствовал применение препарата диуцифона, который стимулирует иммунную защиту и подавляет деятельность патогенных микроорганизмов.

Сегодня химик сообщил, что устранил принципиальный недостаток диуцифона — плохую растворяемость, — и препарат можно применять в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Наше предложение — это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм «нападение, а не защита» — коронавирус угнетает иммунитет, а «доедают» человека внутренние колонии», — рассказал он.

По словам Ринка, первый этап алгоритма — обязательная иммунизация тех, кто болен или переболел коронавирусной инфекцией, второй — обязательная иммунизация всех остальных.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,1 миллиона человек.

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