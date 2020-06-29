Следующий на очереди — лунный парфюм.

Химик Стив Пирс создал духи с ароматом космического пространства, сообщает CNN.

Необычный парфюм был разработан по заказу NASA, контракт с компанией Пирса подписали в 2008 году. С помощью этого парфюма агентство планирует решить оставшиеся проблемы, связанные с привыканием астронавтов к космическому пространству. Предполагается, что духи также будут доступны для всех желающих.

Сообщается, что во время создания аромата Пирс опирался на представления самих астронавтов о запахе космоса. Его описывали как «смесь из запаха пороха, обжаренного стейка, малины и рома». Астронавт Пегги Уитсон в 2002 году говорила, что космос пахнет как только что выстрелившее оружие: «Это горький запах с примесью дыма и гари».

Аромат получил название Eau de Space. Для выхода на рынок компания собирает средства на краудфандинге. На сегодня выпуск духов с ароматом космоса поддержали более 1000 человек. Создатели парфюма считают, что он также повысит интерес людей к инженерному делу, технологиям и точным наукам, таким как математика, биология, физика и химия. Также планируется создать духи с ароматом Луны.