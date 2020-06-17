Первое свидание можно совместить с выгулом пса.

Сестры из США Ли и Кейси Айзексон разработали дейтинговое приложение для любителей собак, пишет Travel + Leisure.

Его суть в том, чтобы помочь людям, которые ведут «собачий образ жизни» (подчиненный ежедневным прогулкам с питомцами), найти пару. Приложение называется Dig (в переводе с английского — «копать»). После скачивания, так же как и в других приложениях, пользователю предложат заполнить анкету. В ней можно указать одну из двух опций: владелец собак или любитель собак. Также можно рассказать о себе и загрузить свою фотографию.

Каждый день приложение подбирает пять анкет, которые больше всего соотносятся с интересами, указанными в анкете владельца. Просматривая профайлы, пользователь может поставить три реакции: пропустить анкету, нажать «dig» или «really dig» (то есть «нравится» и «очень нравится»). Когда выбор двух людей совпадает, они могут перейти к общению и договориться о свидании. Вместе с этим приложение предложит интересные локации для встречи с учетом выгула собаки. То есть в списке будут указаны кафе, которые пускают к себе с питомцами, парки, специальные собачьи площадки.

По словам основательниц, в приложении уже зарегистрировались более 100 000 владельцев собак, которые ищут пару.

Издание также пишет о результатах одного исследования. Оно было проведено брендом кормов для животных совместно с несколькими дейтинговыми приложениями. Выяснилось, что 40% пользователей заходили в профиль другого человека только потому, что у него на аватаре стояла фотография с собакой. И большинство из них хотели встретиться не с самим человеком, а с питомцем.