Власти хотят создать очередной фонд, на сей раз алиментный. Смысл предложения заключается в следующем: выплачивать деньги детям будет государство, а уже потом власти будут выбивать долги у алиментщиков. Законодатели подчеркивают, что младшее поколение не должно страдать из-за безответственности родителей или потери ими источников дохода, а фонд станет гарантом того, что ребенка будет на что содержать. Однако еще неизвестно, в какую сумму обойдется создание такой копилки. На функционирование промежуточного звена между отцом или матерью и их чадом может уйти существенная часть денег фонда, а дети так и останутся ни с чем.

Из-за коронакризиса многие люди оказались в тяжелой экономической ситуации: у одних сократились доходы, другие вовсе потеряли работу. В результате даже многим добросовестным плательщикам алиментов нечего дать собственным детям. Между тем общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить существующий механизм и создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать алименты детям, отцы которых являются злостными неплательщиками и копят долги.

«Главная задача такой организации — не допускать отсутствия алиментов, переводить суммы вовремя, а уже позже взыскивать эти долги с неплательщиков, — говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. — Конечно, при этом сам механизм должен быть продуман. И административные затраты на работу такого фонда должны быть разумными. Чтобы не получилось, что затраты на содержание фонда становятся новой нагрузкой, из-за чего эффективность его работы может снизиться».

Эксперт подчеркивает, что необходимость в такой организации очевидна: долги по алиментам в России растут. Напомним, что в прошлом году их объем составлял более 150 млрд рублей, что стало антирекордом за многие годы, но в этом году этот рекорд перекрыт. За период с 2012 года задолженность россиян по алиментам выросла в семь раз. А собираемость долгов на низком уровне — взыскивать получается не более 30% от годовой суммы долгов.

Число должников в стране все еще крайне высоко — более 800 тысяч человек. Размеры задолженности совершенно разные: от нескольких тысяч до миллионов, но если брать среднюю цифру, то она близка к 190 тысячам рублей.

Проблема с алиментами стоит крайне остро, и она требует срочного вмешательства, убежден директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. «Лучше потратить эти деньги на реформирование ФССП: увеличение зарплаты сотрудникам для повышения мотивации и снижения коррупции в их рядах, а также на разработку новых систем мониторинга, которые позволят выявлять должников путем сотрудничества с другими ведомствами, — говорит он. — Не будет лишним и увеличить штрафы, а в некоторых случаях и предусмотреть уголовную ответственность, так как действующие наказания, в том числе за сокрытие реального размера доходов, не способны напугать безответственных родителей».

По словам собеседника «», расходы на ведение подобных фондов довольно высокие, из-за чего снижается их эффективность.

В то же время главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман подчеркивает, что злостными неплательщиками сейчас из-за пандемии становятся многие разведенные отцы не по своей злонамеренности, а из-за реальных острых проблем с доходами, занятостью. Но и дети — получатели таких денег не должны страдать от ситуации. Если государство готово стать финансирующим промежуточным звеном в этой разорванной цепочке, то нужно это приветствовать.

«Важно, какое именно содержание вкладывается в понятие «фонд», — подчеркивает эксперт. — Речь не должна идти об отдельной организационной структуре со своим руководителем, штатом, помещениями, имуществом, расходами на содержание, филиалами в регионах. Фонд — это некая необходимая сумма денег, выделяемых на обособленные счета для осуществления операций. Например, огромный Фонд национального благосостояния с суммой 12 140 млрд рублей — в 80 раз больше алиментного — именно так устроен и управляется сотрудниками Минфина».