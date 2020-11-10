Виртуальная торговая площадка AliExpress представила капсулу для самоизоляции в квартире. Разработка, получившая название «Алибокс», должна стать местом для комфортной работы и отдыха в уединении, сообщается на сайте магазина.

Разработчики создали только три «Алибокса». Они представляют собой небольшие прямоугольные комнаты, которые, по словам создателей, оборудованы всем необходимым для работы и отдыха. В каждой такой капсуле есть мягкий диван, стол и несколько полок, а при входе установлен биометрический замок и «дверца для кота». Внутри «Алибокса» находятся проектор для просмотра фильмов, массажный коврик, умная колонка Маруся, подушка для сна на столе, массажер для шеи, а также VR-очки, наушник-будильник, органайзер, увлажнитель воздуха и рулон воздушно-пупырчатой пленки для снятия стресса. Что касается размеров, то в высоту капсула достигает 1,8 метра, в ширину — 1,7 метра и почти метр в глубину.

В свободном доступе «Алибоксов» не существует. Их можно получить только в рамках акции, условия которой опубликовал AliExpress. Идею бокса для уединения в компании объяснили желанием порадовать россиян во время пандемии коронавируса.

«Кажется, многим из нас в этом году как раз не хватало такого пространства — только для тебя одного и со всем необходимым внутри. Для нас 11.11 — это главное событие года, и в качестве самого желанного приза распродажи мы решили создать особенный предмет, который точно пригодится дома и станет персональным телепортом внутри квартиры. Особенно актуально с наступлением зимы: закутываешься в плед-лавашик, включаешь на проекторе любимый фильм, сбоку тепло светит красный неон, внешний шум до тебя не доходит… хотелось бы доставить этот бокс в каждую российскую квартиру», — рассказала вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия Анастасия Жбанова.

Ранее в ноябре эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz назвали главные требования, которым будут соответствовать дома после пандемии коронавируса, в 2021 году. В список главных тенденций вошли белые кухни и многофункциональные пространства, которые легко трансформируются в офисы. В списке также оказались помещения для занятий спортом, где можно будет качественно тренироваться, и площадки для пикников, беседок и небольших огородов.