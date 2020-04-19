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Ежегодно в России несовершеннолетние, а также при их соучастии, совершают свыше 40 тысяч преступлений. Об этом говорится в исследовании университета прокуратуры Российской Федерации, результаты которого размещены на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Около двух третей несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 г. — это лица в возрасте 16–17 лет (63,7%). Доля лиц в возрасте 14–15 лет — 36,3%», — говорится в частности, в сообщении.

Правоведы особо обращают внимание на низкий образовательный уровень несовершеннолетних, совершивших преступления. «Так, в 2019 г. большинство из них имели начальное или основное общее образование (79,7%); еще 15,3% — среднее (полное) общее; и только 2,1% — среднее профессиональное образование. При этом четверть несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами».

Также подчеркивается важная особенность, что «каждый девятый несовершеннолетний в России совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения (в 2017 г. — 12,6%; в 2018 г. — 11,8%; в 2019 г. — 11,6%)».

Также указывается на продолжающийся рост числа особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

«В 2017 г. количество преступлений данной категории возросло на 14,2% по сравнению с предыдущим годом; в 2018 г. — на 5,6%; в 2019 г. — на 6,9%. Кроме того, в прошедшем году на 3,4% увеличилось и количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. В целом тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть в структуре преступности данного вида», — говорится в сообщении.

В исследовании указываются типичные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника: социальная деформация и дезадаптация; плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм, ограничений и запретов. Указывается и на отсутствие чувства ответственности за свои поступки; ложно понимаемое стремление к самовыражению, искаженное представление о социально одобряемых ценностях; стремление к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей любыми, в том числе противоправными способами. Стремление к риску, эгоизм, низкий уровень самокритичности, неадекватная самооценка и уровень притязаний. Отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, сниженная способность к прогнозу социальных (в том числе и правовых) последствий своих действий; ограниченность круга интересов; сниженная способность к сопереживанию, агрессивность, жестокость, игнорирование потребностей и интересов окружающих, — также входят в психологический портрет несовершеннолетнего преступника в России.

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