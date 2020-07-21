Ученые из США и Китая разработали метод, который позволяет определить пять видов рака за четыре года до их проявления, сообщает журнал Nature Communications. Созданный тест носит название PanSeer и позволяет выявить рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также коллоректальный рак.

Выявить рак по тесту удается, используя анализ крови. В исследовании приняли участие 120 тысяч человек, которые в течение 10 лет сдавали анализы. У некоторых бессимптомных лиц впоследствии был диагностирован рак традиционными методами. Ученые выявили маркеры раннего развития онкологии и создали тест. Выявляемость рака у тех, у кого его уже диагностировали, составила 88%.

Ученые считают, что разработанный ими метод покажет свою эффективность, так как позволяет диагностировать рак тогда, когда другие способы бессильны. Отмечается, что рак не предсказывает возможное появление рака, а выявляет лишь те случаи, когда болезнь протекает без симптомов. Теперь ученые надеются провести исследование среди пациентов с учетом их семейной истории.