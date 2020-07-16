С большими текстами приложение пока не работает.

Разработчики Google создали переводчик египетских иероглифов, пишет CNET.

Проект называется Fabricius и находится в свободном доступе. Приложение позволяет познакомиться с основными египетскими иероглифами и перевести некоторые слова с английского на язык Древнего Египта. Большие тексты он пока обрабатывать не может.

В приложении доступны три функции: Learn, Play и Work. На первой дается краткая информация о том, как специалисты расшифровывают египетские иероглифы, на второй уже можно самостоятельно практиковаться – это и есть переводчик. Третья функция рассчитана на профессионалов. Она может быть полезна исследователям, которые хотят при помощи искусственного интеллекта расшифровать фрагмент текста.