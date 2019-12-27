Прощание с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек начнется 29 декабря в 9:00 в театре на Чистопрудном бульваре. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба театра.

«29 декабря в девять утра двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30. Похороны на Новодевичьем кладбище — в 14:00», — говорится в сообщении.

Как отмечает RT, в день прощания с режиссером с 7:00 до 14:00 будет перекрыто движение на Чистопрудном бульваре со стороны театра.

Ранее 27 декабря сообщалось, что проститься с Галиной Волчек можно будет с 10:00 до 13:00 мск на основной сцене театра.

Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с воспалением легких, затем состояние начало ухудшаться. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Волчек впала в кому. По предварительным данным, причиной смерти стал отек мозга и легких. Похоронят режиссера рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Многие артисты и политики выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера, в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, актеры Александр Олешко, Сергей Гармаш и Константин Райкин.

Также 27 декабря сообщалось, что в связи со смертью Волчек «Современник» отменил показ новогодней комедии. Решение в театре объяснили тем, что «играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно». В объявлении также говорится, что 27, 28 и даже 29 декабря — в день прощания с Волчек — театр покажет «Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры». Эти спектакли в разные годы поставила Волчек, отмечает телеканал «360».