14 июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН, США и Евросоюза.

Согласно документу, долгосрочный план Ирана включает ограничения на все работы по обогащению урана и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в этой области в течение восьми лет.

СВПД предусматривает, что через 10 лет Иран приступит к поэтапному выводу из эксплуатации своих центрифуг типа ИР-1. В течение этого периода Иран будет поддерживать уранообогатительную мощность в Натанзе на уровне, не превышающем 5060 центрифуг ИР-1.

Излишние центрифуги и инфраструктура, связанная с обогащением урана, в Натанзе должны храниться под непрерывным наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран продолжит производить НИОКР таким образом, чтобы не осуществлялось накопление обогащенного урана. В течение десяти лет иранские НИОКР в области обогащения урана будут включать только центрифуги типов ИР-4, ИР-5, ИР-6 и ИР-8. Иран должен приступить к дальнейшим испытаниям 30 машин ИР-6 и ИР-8 через восемь с половиной лет.

Иран должен осуществлять свою деятельность, связанную с обогащением урана, включая НИОКР, исключительно на обогатительном объекте в Натанзе. Иран преобразует уранообогатительное предприятие Фордо в ядерный физический и технологический центр.

В течение 15 лет Иран будет поддерживать свои запасы урана с обогащением до 3,67% на уровне, не превышающем 300 килограммов. Избыточное количество урана должно продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран. Весь остающийся оксид урана с обогащением от 5% до 20% будет использован для производства топлива для Тегеранского исследовательского реактора (ТИР).

Иран перепроектирует и перестроит тяжеловодный реактор в Араке на основе согласованного концептуального проекта конструкции с использованием топлива с обогащением до 3,67%.

Реконфигурация реактора должна исключить потенциальную возможность наработки в нем плутония оружейного качества. Реактор должен обеспечивать проведение ядерных исследований в мирных целях и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Все отработавшее ядерное топливо из Арака должно вывозиться за пределы Ирана в течение всего срока эксплуатации реактора.

В течение 15 лет Иран не будет сооружать дополнительных тяжеловодных ректоров или накапливать тяжелую воду. Все избыточные объемы тяжелой воды будут экспортироваться на международный рынок.

Иран должен вывозить все отработавшее ядерное топливо со всех будущих и имеющихся энергетических и исследовательских ядерных реакторов.

В течение 15 лет Иран должен заниматься переработкой отработавшего ядерного топлива или проводить НИОКР в этой области.

Согласно тексту СВПД, Иран дает разрешение МАГАТЭ осуществлять меры транспарентности, которые включают долгосрочное присутствие МАГАТЭ в Иране, мониторинг МАГАТЭ в течение 25 лет на всех иранских предприятиях по переработки урановой руды и производству уранового концентрата, наблюдения в течение 20 лет в отношении роторов и сильфонов центрифуг, использование одобренных и сертифицированных современных технологий МАГАТЭ и др.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2231, одобряющую Совместный всеобъемлющий план действий.

15 декабря 2015 года внеочередная сессия Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ приняла резолюцию по Ирану, подготовленную «шестеркой» на основе российского проекта. Резолюция закрывает досье по «предполагаемым исследованиям» Тегерана военно-ядерной направленности, закладывает юридическую основу проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране на период реализации СВПД.

18 октября 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий вступил в силу.

16 января 2016 года началась практическая реализация СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП).

Это стало возможным благодаря докладу МАГАТЭ, подтверждающему, что Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие с Планом действий.

В частности, Иран сократил свои уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе до 5060 центрифуг и уровень обогащения урана до 3,67%, демонтировал все остальные центрифуги и связанную с ними инфраструктуру, поместив их на хранение под наблюдением МАГАТЭ. Запасы обогащенного до 5% урана сведены до уровня в 300 килограммов, а излишки вывезены в Россию. Иран также демонтировал активную зону недостроенного в Араке тяжеловодного реактора.

В ответ на реализацию Ираном данных мер в ядерной области последовала отмена всех действующих резолюций СБ ООН в отношении Ирана (часть ограничительных мер сохраняется, но они вводятся через отдельное приложение к резолюции СБ ООН 2231), целого ряда односторонних санкций США (в основном финансовых, а также затрагивающих интересы третьих стран) и всех ограничительных мер со стороны ЕС.

Имелось в виду, что ограничения по линии СБ ООН на экспорт из Ирана всех вооружений и на поставки в Иран вооружений по семи категориям Регистра ООН обычных вооружений сохранятся до 2020 года. Вводился разрешительный порядок осуществления соответствующих поставок – после одобрения со стороны СБ ООН. Аналогичный механизм, но до 2023 года, должен действовать и в отношении поставок в Иран ракетных технологий.

До 2025 года будет функционировать специальный «канал поставок» в Иран товаров ядерного и двойного применения по соответствующим спискам Группы ядерных поставщиков.

Действие резолюции СБ ООН 2231 продлится до 2025 года, после чего иранский вопрос уйдет из повестки дня Совета Безопасности.

Договоренности предполагали, что все вышеперечисленные ограничительные меры могут быть отменены досрочно в случае появления «расширенного заключения» МАГАТЭ об отсутствии в Иране незаявленных ядерных материалов и деятельности, в направлении разработки которого Агентство планомерно продвигается.

В рамках резолюции СБ ООН 2231 был предусмотрен механизм возможного восстановления санкций в случае, если один из участников СВПД сочтет, что Иран не выполняет свои обязательства по Плану действий.

Восстановление санкционного режима возможно лишь через процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в Совместной комиссии СВПД, что стало бы своего рода «фильтром» перед вынесением этой темы в СБ ООН, сохраняющим решающую роль в санкционном и других вопросах реализации договоренности.

С момента заключения и введение в действие СВПД МАГАТЭ регулярно инспектирует выполнение Ираном своих обязательств по Плану действий.

Вместе с тем с приходом новой администрации США реализация СВПД столкнулась с серьезным вызовом.

Президент США Дональд Трамп еще до своего избрания жестко критиковал соглашение, называя его «худшей сделкой», и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся «исправить».

13 октября 2017 года Дональд Трамп в ходе программного выступления по стратегии в отношении Ирана он объявил, что не подтверждает Конгрессу добросовестное соблюдение Ираном СВПД. Тегерану вменялись в вину его политика на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических, в понимании Вашингтона, групп, развитие баллистической ракетной программы и несоблюдение прав человека.

Используя приведенные обвинения в адрес Ирана в качестве аргументации, 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении всего «пакета» односторонних экстерриториальных антииранских санкций, которые отменялись Вашингтоном в рамках реализации договоренности, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном).

Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

В ответ на действия США Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это «стратегическим терпением». Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим.

Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки. В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

5 января 2020 года Иран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг» и заявил, что теперь «ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось».

При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

Россия последовательно выступает за сохранение реализации СВПД и расширения экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки нелегитимным и деструктивным санкциям США. Россия призывает Иран проявлять выдержку в ситуации вокруг СВПД и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола. 17 января 2020 года Сергей Лавров, на тот момент исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ, заявил, что Москва понимает причины, побудившие Иран отказаться от части обязательств по СВПД, но договор о нераспространении ядерного оружия Тегеран соблюдает.

Страны ЕС после выхода США из иранской ядерной сделки заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном INSTEX в обход санкций США состоялась 31 марта 2020 года, в Иран была отправлена партия медтоваров.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников