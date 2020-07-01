Некоторые российско-греческие мероприятия пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, сейчас Москва и Афины стараются наверстать, сказал посол России в Греции Андрей Маслов журналистам после голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«У нас есть полное понимание, что перенесено и что надо проводить. Мы с греческой стороной давно начали проговор, и у них тоже есть полная ясность, где мы отстали и где надо наверстывать. Прежде всего, это 13-я сессия российско-греческой межправительственной комиссии по экономическому промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Ей должна предшествовать межсессионная встреча сопредседателей межправкомиссии. Это было отложено», — сказал посол.

По его словам, отложен ряд мероприятий перекрестного года языка и литературы.

«Мы несколько пробуксовываем из-за пандемии в реализации мероприятий третьего по счету перекрестного года – языка и литературы. Мы планировали в сентябре закрывать этот год торжественным мероприятием в Москве, но сейчас, похоже, это смещается у нас на ноябрь и, видимо, это будет реализовываться в рамках 8-го культурного форума в Санкт-Петербурге. Пока такие планы», — сказал Маслов.

Он сообщил, что контакты будут и в рамках греческого председательства в Совете Европы. Греция с мая по ноябрь председательствует в Комитете министров Совета Европы

«Целый ряд мероприятий в Греции намечен, в том числе в сентябре в Ханье. 4 ноября в Афинах будет заседать комитет министров Совета Европы. Приедут российские представители и на то, и на другое мероприятие. Какие-то более крупные пока не планируются. Но если нам удастся наверстать даже то, о чем я сказал, будет хорошо», — сказал Маслов.

Он сообщил, что большие планы есть на будущий год. «Будем планировать совместный год истории, который у нас очень удачно впишется в юбилейные мероприятия по случая 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Обширные планы», — сказал посол.