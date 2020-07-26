Один из владельцев страховой компании «РЕСО-гарантия», миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы не поддаваться на провокации и заявил о готовности возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев. Обращение от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян» опубликовал РБК.

«У меня много друзей-азербайджанцев — прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу. Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности», — добавил Саркисов.

Он также выразил уверенность, что азербайджанские предприниматели возместят ущерб пострадавшим от беспорядка армянам.

В Москве в ночь с 23 на 24 июля произошли стычки между представителями Армении и Азербайджана. По словам посла Армении Вардана Тоганяна, столкновения между выходцами двух стран были спланированными акциями.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 12 июля. В Баку сообщили о 12 убитых армянской стороной военных, а в Ереване — о смерти пяти военных и ранении 11.