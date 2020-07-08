Совет Федерации ратифицировал в среду договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией.

Документ был подписан в Улан-Баторе 3 июля 2019 года.

Договор предусматривает, что Россия и Монголия рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и взаимодействуют на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной основе сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.