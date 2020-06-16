Совет Федерации выступил с инициативой распространить выплаты на детей с 3 до16 лет на школьников в возрасте до 18 лет, заявила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. Она отметила, что такую меру предложили на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова. Окончательное слово будет за правительством.

Если позволит бюджет, кабмин поддержит данное предложение. «По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — отметила Гумерова.

Такое предложение нужно принять в целях «единообразия». Ребенок согласно законодательству – это лицо до 18 лет. Получается странно, когда за партой в школе сидит один 16-летний и другой 17-летний. Первый получает выплату, а второй нет, подчеркнула сенатор.

Решение о выплате по 10 тысяч рублей на ребенка с 3 до 16 лет принял президент России Владимир Путин. Данные выплаты уже получили родители 19,8 миллиона российских детей.