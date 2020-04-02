В Совете Федерации подготовлены законопроекты о судебных слушаниях в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил на заседании верхней палаты сенатор Алексей Русских.

«Нами подготовлены и направлены на отзыв в Верховный суд законопроекты, позволяющие проводить судебные заседания по видеосвязи, не выходя из дома», — сказал Русских.

Он отметил, что на текущий момент из-за угрозы распространения коронавируса большинство судебных слушаний отменено.

«Руками и ногами поддерживаю это предложение, надо быстро это все реализовать», — добавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Накануне, 1 апреля, суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp.

В середине марта появилась информация о том, что российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.

Тогда же стало известно, что в СИЗО и колониях отменены свидания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. По данным на 2 апреля, в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах, умерли 30 человек. Число заразившихся в мире — 950 тыс. человек, умерли 48 тыс.

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