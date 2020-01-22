Совет Федерации в среду, 22 января, поддержал назначение заместителя главы Следственного комитета (СК) России Игорь Краснов на пост генерального прокурора.

За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.

Ранее в этот же день члены Совета Федерации освободили Юрия Чайку от этой должности.

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал освободить Чайку от должности генпрокурора и одобрить кандидатуру Краснова.

В тот же день президент России Владимир Путин встретился с Чайкой и Красновым. Тогда же стало известно, что Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Генпрокурор поблагодарил Путина за предложение перейти «на новый участок работы» и заверил, что на новом посту уделит внимание вопросам жизни СКФО.

20 января Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.

Краснов на следственной службе с 1997 года. Был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК, а в 2016 году назначен заместителем главы ведомства Александра Бастрыкина. Курирует следствие в центральном аппарате и ряде федеральных округов.

Вел несколько резонансных дел, в том числе убийство политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Также расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, и другие.

В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Имеет государственные и ведомственные награды.